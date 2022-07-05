Matan en asalto a suegro de exjugador estrella de Chivas.

Uno de los grandes héroes de la Selección Olímpica en Londres 2012, cuando el equipo mexicano ganó la medalla de oro en la justa deportiva, fue Jorge ‘Chatón’ Enríquez, quien ahora pasa por momentos sumamente complicados en su vida.

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La familia del exjugador de Chivas fue víctima de la violencia que se vive en México, pues su esposa y su suegro fueron objeto de un asalto a mano armada en que lamentablemente el padre de su pareja perdió la vida.

El medallista olímpico en Londres 2012, compartió los lamentables hechos con un mensaje en redes sociales.

Me dieron la indicación de la Fiscalía que quitara el video por cuestiones de la investigación... Pero les comento que mi esposa fue asaltada a mano armada. Robaron su camioneta y mi suegro está gravemente herido de bala, ya se encuentra en cirugía. Por el momento solo les pido sus oraciones

Alfonso Castellanos, suegro de Jorge ‘Chatón’ Enríquez resultó herido de bala durante un asalto hace unos días en las calles de Guadalajara, Jalisco. Los hechos tuvieron lugar el pasado 2 de julio, tras el impacto por arma de fuego el señor fue trasladado de emergencia a un hospital.

¿Quién es Jorge ‘Chatón’ Enríquez? Jorge ‘Chatón’ Enríquez actualmente se encuentra jugando en la Liga de Expansión de la Liga MX con Venados FC.



El jugador es recordado por su paso por Chivas en donde vivió sus mejores momentos como profesional, después pasó León, Santos y Puebla. Sin embargo, su momento más importante fue cuando brilló con la Selección Olímpica en los Juegos de Londres 2012, donde consiguieron la única presea dorada de México.



Además, ganó el torneo Esperanzas de Toulon en el mismo año, por lo que es parte de una generación inolvidable para México.



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