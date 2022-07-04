Cae auto de segundo piso de estacionamiento en CDMX, muere valet parking.

Un hombre falleció tras caer del segundo piso de un estacionamiento de la Ciudad de México. El sujeto perdió el control de vehículo cuando intentaba estacionarse de reversa, pero al acelerar de más, derribo dos topes y cayó a la arteria antes mencionada.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos confirmó que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudió a hacer labores de rescate, pero encontraron al hombre sin vida.

"Una camioneta cayó desde la azotea de un estacionamiento. Paramédicos del #ERUM confirmaron el deceso del conductor. Precaución al circular por la zona", se lee un comunicado en Twitter.

Los hechos ocurrieron en el estacionamiento Park Auto Estacionamiento, ubicado en la calle Isabel la Católica y 5 de mayo en el Centro Histórico.

De acuerdo con el informe policiaco de la Coordinación General de la zona centro “Gladiador”, el sujeto fue identificado como Paulino Muñoz Ventura y trabajaba como valet parking del lugar.

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Valet parking muerte tras caer de estacionamiento

El personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas diagnosticó al sujeto “deceso por politraumatismo”, por lo que ahora se hace del conocimiento de la agencia del Ministerio Público de CUH-6.

Paulino Muñoz Ventura tenía 50 años de edad y tres semanas de haber entrado a trabajar al lugar. Fue el pasado domingo 3 de julio, cuando el hombre acomodaba un auto compacto en el estacionamiento de la azotea y al echarse de reversa cayó el vehículo, quedando prensado en su interior.

El vehículo fue identificado como un Honda CRV color plateado que sufrió pérdida total, según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Al menos 15 personas empujaron la unidad para acomodarla, pero el valet parking quedó prensado dentro y perdió la vida.

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