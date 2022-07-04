Mata a empleada porque su sándwich tenía demasiada mayonesa.

Es increíble que esta noticia sea cierta pero lamentablemente sucedió, pues un hombre mató a una empleada porque su sándwich tenía demasiada mayonesa.

Este hecho tan ridículo aconteció en Estados Unidos, precisamente en Atlanta, Georgia en un local de la cadena Subway el pasado fin de semana. La víctima lamentablemente se suma a la larga lista de personas que han fallecido producto del uso indebido de armas en un país que tiene números preocupantes de muertes por este asunto. Y lo peor es que el aparato político no toma medida alguna al respecto mientras cada vez más sectores de la sociedad piden que se haga algo.

¿Cómo fue que mató a una empleada porque su sándwich tenía demasiada mayonesa?

El hombre de 36 años se dio cuenta que la empleada le puso demasiada mayonesa a su sándwich y comenzó una discusión con ella, minutos después abrió fuego contra dos empleadas, una de ellas perdió la vida y la otra resultó herida, el hijo de esta última presenció los hechos.

El propietario del restaurante señaló que las mujeres, de 26 y 24 años, tenían apenas tres semanas de haber ingresado a trabajar medio turno y las describió como "empleadas modelo". Aunque el agresor se dio a la fuga tras el tiroteo, minutos después fue detenido por la Policía. Su identidad y la de las víctimas no ha sido revelada.

Willie Glenn, dueño del restaurante, adelantó que cerrará definitivamente la sucursal por los altos niveles de violencia que se registran en la zona y lo dijo con las siguientes palabras: "Hay un hombre que pasará el resto de su vida en la cárcel por un sándwich de $7 dólares y un poco más de mayonesa. No puedo poner a nadie más en peligro así en este vecindario. No vale la pena".

