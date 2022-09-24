Asesinan a famosa tiktoker mexicana en Sinaloa.

La inseguridad es un tema muy debatido en México ya que es muy común escuchar noticias sobre asaltos, secuestros y asesinatos, por lo que nadie está exento de esta realidad, prueba de ello, lo sucedido el pasado 23 de septiembre cuando fue asesinada la famosa tiktoker de 21 años, Karla Pardini.

Pardini fue finada en las calles Catedráticos e Ignacio López Rayón en los límites de la colonia Tierra Blanca y el Fraccionamiento Paseo Alameda del desarrollo urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la madre de la creadora de contenido, Karla recibió una llamada cerca de las 20:30 horas, por lo que salió de su domicilio, fue entonces cuando recibió una serie de disparos.

Al escuchar las detonaciones los vecinos llamaron a emergencias, desafortunadamente, cuando la Cruz Roja llegó al lugar de los hechos, Pardini ya había fallecido. Su muerte causó una gran conmoción entre los pobladores.

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La Fiscalía de Sinaloa se encuentra investigando el asesinato de la joven influencer Karla Pardini bajo el protocolo de feminicidio y aseguró que ya cuentan con diversas líneas de investigación para poder esclarecer su muerte.

“Lo registramos como feminicidio en virtud de que quedó expuesta y estaba en estado de indefensión cuando se dio el ataque. Estamos haciendo la investigación siguiendo la mayor secrecía para no alertar a la posible o al posible sospechoso”, dijo la fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez.

¿Quién era Karla Pardini? Karla Pardini era una joven de 21 años, originaria de Sinaloa que tenía más de 70 mil seguidores en TikTok, plataforma en la que se hizo famosa gracias a sus videos de moda, trends de baile y algunos clips cómicos.

El día de su muerte la influencer subió un último video, en él, se lee: “Cuando me dicen me caes mal”, a lo que ella responde: “Y en corto: Espero caerte peor”. El video ya cuenta con más de 350 mil reproducciones.