FOTOS | ¿El equipo rojo le tiene envidia a Koke Guerrero del equipo azul?

El actual campeón de Exatlón México, Koke Guerrero, ¡está dando mucho de qué hablar en las tierras y en las playas del reality! Y es que al parecer tiene muchos rivales directos que vencer. ¿A qué nos referimos?

Todos saben que el nivel de Koke es extraordinario, ¡por eso es el campeón vigente! Así que algunas leyendas que ahora están participando en Exatlón All Star, en el equipo rojo, tenían altas expectativas sobre él... ¡Y todo parece indicar que lo ven como el rival a vencer!

Desde la primera semana, Patricio Araujo se molestaba cuando Koke le ganaba y pedía revancha para ganarle y demostrarle que él también es campeón. Luego comentó que pensaba que Koke era “aún más perfecto”... Mientras que Aristeo comentó que nadie del equipo azul lo impresionaba.

Ayer, hablaron sobre el nivel del “Hechicero del aire” en esta emisión y dijeron que en su temporada tuvo el mejor rendimiento pero ahora “ya habían llegado ellos”. Algunos fans del programa piensan que es sobrebia del equipo rojo, otros que es envidia, otros que es rivalidad sana. ¿Ustedes qué opinan?

Les contamos más detalles en las fotografías.