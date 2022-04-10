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FOTOS | ¡Mati prefirió darle una vida a Evelyn y no a Aristeo en eliminación!

En el duelo de eliminación, ¡Mati del equipo rojo, decidió darle su vida extra a Evelyn del equipo azul y no a Aris de su mismo equipo!

Por: TV Azteca

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Aristeo burlándose.jpg
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