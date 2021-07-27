Matrix 4 tendrá un giro inesperado que sorprenderá a los fans.

Desde el momento que se dio a conocer la nueva entrega Matrix 4, poco se sabe sobre esta película; sin embargo, y pese a la poca información, no ha sido un obstáculo para que los rumores y teorías se hagan presentes.

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Aunque la compañía Warner Bros. aún no ha revelado el nombre de la cuarta entrega de la serie, los rumores han mencionado que podría ser The Matrix: Resurrection.

Lo que se sabe, es que esta cuarta cinta abordará una historia de amor entre Neo y Trinity, algo que se ha confirmado por el propio Keanu Reeves, pero todo lo demás está en el aire.

Por otra parte, se ha mencionado que Laurence Fishburne no participa en la película, pero Morpheus podría estar. Incluso, se ha hablado de un salto en el tiempo de 60 años en el futuro, un ángulo que sitúa a John Anderson como desarrollador de juegos para WB trabajando en la cuarta entrada de una serie de consolas conocida como Matrix, pero nada de esto puede ser tomado como un hecho todavía.

¿Neo sería el villano?

Una nueva teoría propone otra idea, que situaría a Neo como el villano de la obra y, en última instancia, lo prepararía para un arco de redención.

Según la hipótesis, El Único solo existe en el canon debido a la inestabilidad de la Matrix, pero el final de Revolutions, que dio a los humanos el libre albedrío y la capacidad de desconectarse; significa que el propósito de un ser todopoderoso diseñado para ayudar al programa como una especie de árbitro es obsoleto.

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Matrix Online se tomará como canon, podría establecerse un viaje narrativo para recuperar el cuerpo de Neo de la Ciudad de las Máquinas, que es a donde vimos que se lo llevan al terminó la trilogía; no obstante, será en los próximos meses cuando se den a conocer nuevos detalles.

