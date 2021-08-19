Valeria Palmer denuncia que amarraron a su padre en el hospital.

Valeria Palmer denuncia que amarraron a su papá en el hospital.

Valeria Palmer se molestó porque su papá Miguel Palmer fue amarrado en el hospital de la Ciudad de México donde se encuentra internado. El nosocomio le informó que lo anterior fue debido a que el paciente "estaba inquieto porque se le iba a poner una sonda", pero no tiene problema mental alguno, por lo que la actriz lo considera un exceso.

Resulta ser que ayer llega Carmen, la mamá de mi hermano que nos estamos turnando ahorita para verlo y cuál es la sorpresa que llega y ve a mi papá con las muñecas vendadas y pregunta por qué. ‘Ah, es que anoche se le tuvo que amarrar al señor’

La histriona dijo a Ventaneando que está impactada de que en pleno siglo XXI se hagan este tipo cosas, pues a raíz de que ella levantó la voz, otras personas le han dicho que a sus familiares internados ahí, les han hecho lo mismo.

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Valeria Palmer pide respeto para su padre

Valeria Palmer espera que haya un respeto a su padre y de ahora en adelante soliciten autorización cuando requieran de hacerle algo, pues desde su punto de vista, el personal del turno de la noche del nosocomio "es muy flojo" y se les hizo fácil amarrarlo.

Primero que nada es avisarme, pedirme permiso, autorización si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con cualquier procedimiento que tengan que hacer con mi papá, no pueden proceder por algo que no está autorizado. Viene mi papá de un maltrato y lo maltratan más

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