Valeria Palmer advirtió a Edith Kleiman que no vaya al funeral de su padre.

Valeria Palmer sentencia a Edith Kleiman como persona no grata.

Valeria Palmer, hija de Miguel Palmer, dejó claro que Edith Kleiman, quien fuera pareja del actor, no será bienvenida a los servicios fúnebres.

Además, puntualizó que sigue vigente la denuncia que por maltrato en agravio del hoy fallecido actor presentó ella misma.

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No, esa persona no. Ahora ya voy a estar más concentrada en eso, porque estaba yo concentrada en la salud de mi papá. Ahorita ya tengo el tiempo para acudir a Fiscalías y todo lo correspondiente a lo legal

El actor está siendo velado en una funeraria de Félix Cuevas, en la Ciudad de México, después de batallar por su vida a lo largo de medio año, lapso en el cual Valeria estuvo a su lado casi día y noche.

Su sufrimiento realmente vino de la operación para acá, con un diagnóstico que no encontraban y lo único que me queda es saber que se fue tranquilo, que no sufrió, que mientras estuvo después de la operación estuvo muy bien cuidado, no sintió ningún tipo de dolor

La actriz recordó un poco la trayectoria de su padre

Valeria aseguró que pocas son las probabilidades de que exista otro actor con el talento de su padre.

Teatro clásico, obras renombradas, hizo mucho teatro clásico, teatro griego, teatro español ‘Lorca’. Además, estuvo al lado de todas las galanas de México: Verónica, Lucía, Angélica, todas las grandes estrellas de México

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Esta tarde, se ofrecerá una misa en memoria del actor y a las ocho de la noche su cuerpo será cremado.

