Le llueven críticas a Medio Metro por pasito de Juan Gabriel.

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, sigue dando de qué hablar desde que se separó de Sonido Pirata, agrupación que lo catapultó al estrellato gracias a la viralización de sus videos y la peculiaridad de sus pasos de baile.

Desde entonces, José Eduardo ha sido blanco de críticas por parte de los internautas, quienes aseguran que se le subió la fama muy rápido y que sin Sonido Pirata el bailarín no es nadie, además de que hay quienes prefieren al Nuevo Medio Metro y aseguran que es más carismático.

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¿Explotan a Medio Metro? En los últimos días se filtró el fragmento de un live que realizó Medio Metro durante una de sus presentaciones, pero llamó la atención la forma en que su mánager o representante le habló, además de que lo obligó a seguir bailando.

Medio Metro se presentó en Oaxaca, donde previo a iniciar la grabación, su representante le gritó en repetidas ocasiones y le exigió que se pusiera a bailar, lo que demuestra que no todo es miel sobre hojuelas ahora que está llevando su carrera en solitario.

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“Ya estás en vivo. Estás en vivo, yo lo voy diciendo (…) tú dale. Estamos en Oaxaca”, se escucha decir al mánager mientras Medio Metro intentaba decirle algo; sin embargo, fue ignorado.

¡Lo trata como esclavo!



El manager de Medio Metro le grita, lo ignora, lo regaña y le ordena hacer cosas. 🥴 pic.twitter.com/YyR0vvdEor — ¡OMG! (@omgchismes) March 5, 2023

¿Qué dijeron las redes al respecto?

Usuarios de redes sociales aseguran que Medio Metro intentaba decirle que le dolía la garganta, pero fue ignorado por su representante, lo que desató diversos comentarios: “Él pidiendo agua y al mánager valiéndole ma…”, “Pues tiene que aprovechar el mánager, ya que la fama de esas personas es fugaz”, “Estaría mejor con ya saben…”.

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¿Medio Metro sacó paso de Juan Gabriel?

El bailarín lanzó un nuevo pasito de Juan Gabriel, mismo donde se le ve alzando las dos manos y cayendo al suelo, lo que desató infinidad de comentarios negativos en redes sociales: “Qué feo terminar así”, “Después de haber tenidos buenas épocas”, “Literal se convirtió en un enano de circo”, “Ni lo disfruta”, fueron solo algunos.

Qué feo terminar así ☹️

pic.twitter.com/9FWIYCWeye — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) March 7, 2023

Además de eso, Medio Metro sorprendió al aparecer con nuevo vestuario pues anteriormente reveló que dejaría atrás la vestimenta de El Chavo del 8, por lo que apareció portando el traje del Capitán América.