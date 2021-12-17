Alejandro Sanz hace impactante revelación sobre su madre.

EXCLUSIVA. Alejandro Sanz y la relación de su madre con la música.

A varios años de la muerte de su madre María Pizarro, Alejandro Sanz reveló que ella nunca aprobó que fuera cantante, por ello solamente una vez en su vida fue a verlo a un concierto en vivo.

"No, mi madre no quería que fuera músico, pero bromeaba mucho con el tema de mi madre porque yo creo que nunca entendió muy bien a qué me dedicaba y yo siempre le decía a mis amigos: 'no le digan que soy artista porque le va a dar un disgusto'", dijo el cantante español en entrevista con Ventaneando.

El creador de 'Pisando Fuerte' dijo que a su progenitora le daba miedo de que se le fuera a salir un gallito cantando, pues cuando lo fue a ver al estadio Vicente Calderón en Madrid intentó callar a las 70 mil personas que había ahí.

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Alejandro Sanz sí apoya vocación de sus hijos

Contrario a cómo sucedió con él, el cantautor asegura que apoyará la vocación que sus hijos decidan tener en la vida.

"No, jamás, de hecho tengo uno de mis hijos que ya está decido que va a ser músico, Alexander ya va a entrar en la universidad de música y es lo que a él le gusta y lo hace increíble, me tiene muy sorprendido con eso", dijo Sanz.

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