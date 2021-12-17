Sebastián Yatra revela el secreto de su éxito. (VIDEO)

Sebastián Yatra habló con la prensa acerca de su regreso a México.

Decenas de famosos se niegan a dar entrevistas a los medios, pero este no es el caso de Sebastián Yatra, quien incluso en la calle atendió a los reporteros.

Al ser cuestionado sobre la clave de su sencillez y la fórmula de su éxito, el colombiano dejó claro que todo se lo debe a sus seres queridos.

"Mi familia, mis valores, mi relación con Dios, la meditación, una búsqueda todos los días con encontrar las respuestas dentro de mí. Estar haciendo yoga, mi equipo, saber que esto es una oportunidad muy grande y una responsabilidad", dijo.

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Sebastián Yatra gusta de convivir con amigos mexicanos

Sebastián Yatra aseguró que gusta de convivir con amigos mexicanos, como es el caso de Alejandro Fernández y otros más que tiene en México.

"Yo me veo con ellos cada vez que puedo, con distintas artistas mexicanos, actores, entre ellos Diego Boneta y muchísima gente que quiero en este país, además acabo de anunciar la gira y el álbum", aseguró el cantante.

El colombiano se presentará el 23 de febrero en el Auditorio Nacional y despedirá el año con el cierre de la gira que ha hecho en conjunto con Ricky Martín y Enrique Iglesias.

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