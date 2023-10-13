Michael Bublé develó una placa en la Arena Ciudad de México
Michael Bublé se presentó con éxito en la Arena Ciudad de México y de paso develó una placa que conmemora todas las veces que se ha presentado.
El cantante canadiense Michel Bublé ofreció anoche la primera de tres presentaciones que tendrá en la Arena Ciudad de México con su “Higher Tour”. Previo a su concierto, el recinto decidió develar una placa que conmemora las distintas veces que se ha presentado ahí, agotando totalmente las entradas y Ventaneando fue el único medio presente.
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¿Cómo fue la develación de la placa?
El intérprete de temas como “Feeling Good”, “Love”, “Sway”, “Everything” y “Save the Last Dance for Me”, entre otras, develó su placa y se mostró bastante entusiasmado.
¿Qué dijo Michael Bublé?
Tras la develación de su placa, Michael Bublé compartió con Ventaneando el enorme cariño que siente por el público mexicano y declaró que “es un lindo país y tiene los mejores fans en el mundo. La energía es súper y la pasión es grande y es para mí un gran placer hacer shows en México”.
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Durante el concierto, el cantante canadiense deleitó a los 25,000 asistentes con sus mejores éxitos y su inigualable calidad vocal. El público también quedó encantado con su divertida personalidad sobre el escenario y por la emoción que mostró al presentarse en la Arena Ciudad de México.
“Me gusta, me gusta porque es súper íntima, es una grande Arena y para mí es posible tocar tu mano”, dijo mientras saludaba a una de las presentes y agregó que también podía tocar el trasero de un señor, lo que desató las risas.
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Este viernes y mañana sábado, Michael Bublé se presentará nuevamente en la Arena Ciudad de México, aunque antes ya estuvo en Monterrey, Puebla y Guadalajara.