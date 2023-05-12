Michael Bublé reveló que sueña con poder trabajar con Luis Miguel.

Con todos los récords que posee, el canadiense Michael Bublé, aún tiene un sueño por cumplir y, es el de trabajar con Luis Miguel de quien se hizo fanático gracias a su esposa, la modelo y actriz argentina Luisiana Lopilato, según relató en exclusiva a Ventaneando.

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No, no somos amigos, pero soy su gran fan, creo que él y yo siempre estaremos involucrados, sabes cuantas conversaciones hemos tenido con su mánager ‘Diciéndole que soy su fan, que me encanta su voz, que mi esposa fue adicta a su bioserie’ una vez me dijo ‘No sabía que Luis Miguel anduvo con María Care’ y yo le decía ‘No sé quién es María Care’ y después vi el show y me di cuenta de que estaba hablando de Mariah Carey y le dije ‘¿Estabas hablando de Mariah Carey?’ Y me dijo ‘No, no, no se llama Mariah Carey se llama María Care’

¿Cómo es su vida familiar?

A propósito de su vida familiar, el cantante confesó vivir una de las etapas más plenas y felices de su vida, luego del mal trago que pasaron hace unos años, cuando su primogénito Noa fue diagnosticado con cáncer, enfermedad que afortunadamente venció.

Ahora tengo cuatro niños… estoy muy de suerte, porque tengo una buena vida, tengo una buena familia, mi esposa es mi persona favorita en el mundo y me encanta

En octubre, Michael traerá su gira Higher Tour a la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara y Monterrey.

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