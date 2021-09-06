Mujer asegura estar casada con el fantasma de Michael Jackson. (FOTO)

Kathleen Roberts es una mujer que se hizo viral en la plataforma de TikTok, luego de compartir algunos videos en los que relata su historia, pues asegura estar casada con el fantasma del Rey del pop, Michael Jackson y, no solo eso, sino que asegura que el cantante vive dentro de ella utilizando su cuerpo para cantar, comer y bailar.

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La mujer, quien asegura ser psíquica, se pronunció muy afortunada y feliz de que el Rey del pop la eligiera como su esposa señalando que se enamoró de ella por su personalidad infantil y sus manos y pies pequeños.

La mujer, actualmente vive en Estados Unidos y afirma ser la reencarnación de Marilyn Monroe, además, relató que Michael Jackson le propuso matrimonio clarividentemente con un anillo de compromiso color rosa cuando ella salía de la ducha, lugar donde asegura tener momentos especiales con el cantante.

Michael está conmigo todo el tiempo, así que viene al baño conmigo y llama a estos momentos especiales ‘unión del baño’. Él permanece poseído en mí (relajado, sin canalizar y simplemente disfrutando de vivir a través de mí y comunicándose conmigo como un esposo)

Los problemas de pareja

Como todas las parejas, esta peculiar unión también tiene sus problemas, pues Kathleen Roberts aseguró que el fantasma de Michael Jackson se niega a tener relaciones íntimas con ella y detalló que no le gusta que lo toquen.

Me espanta con visiones de arañas o de cadáveres si trato de besarlo

Además, dijo que han tenido algunos problemas en su matrimonio, pues el cantante suele ser mandón y le señala constantemente sus fallas y errores, aunque no por eso deja de amarlo.

Supongo que es por su padre, así que trato de pasarlo por alto porque lo amo y tampoco soy perfecto

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Para finalizar, la mujer añadió que el cantante le ha ayudado a superar sus problemas de ansiedad producto de las fuertes críticas que ha recibido por sus declaraciones.

