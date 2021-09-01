Se realiza prueba de ADN “por diversión” y descubre que no es padre de su hijo.

Desde hace mucho tiempo, las pruebas de ADN comenzaron a tomar fuerza entre las familias, tanto que actualmente las personas lo hacen por simple diversión y no con otro fin.

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Aunque estos casos de diversión se han salido un poco de control, existen experiencias que suelen transformarse en algo más que devastador.

Tal y como le sucedió a Vanner Johnson, un hombre que descubrió que el hijo que cuidaba no era suyo.

Resultó no ser su hijo

Todo comenzó cuando la familia compró un kit casero de pruebas de ADN. Un mes después, cuando los resultados llegaron por correo, la realidad fue devastadora.

Y es que, mientras el resto de los integrantes coincidían en el ADN, Vanner Johnson parecía no ser el padre de quien creía era su hijo.

Padre desconocido

Estas fuertes palabras se podían leer en el parentesco entre el hombre y el menor. Además, Vanner Johnson ofreció una entrevista a medios de Estados Unidos.

Cuando miré esa página y vi ‘padre desconocido’, pensé ‘¿qué quieres decir con padre desconocido?, soy su padre

Donna Johnson, por su parte, reveló estar tan confundida como su esposo con los resultados de la prueba de ADN.

Mis resultados mostraron el parentesco con mis hijos inmediatamente, pero mi hijo menor parecía ser medio hermano de mi primer hijo. Supimos que debía haber algo mal

Buscando una explicación lógica a la situación, la pareja sospechó que todo se trataría de una delicada y muy controversial confusión del hospital.

Diez años atrás, cuando Vanner y Donna Johnson decidieron tener su segundo hijo, se sometieron a un embarazo por fecundación in vitro. El óvulo de Donna Johnson fue fecundado con el esperma de otra persona

Una simple prueba casera de ADN terminó por revelar que Vanner Johnson no era el padre biológico de su hijo. Por lo que, el óvulo de su esposa había sido fecundado con el esperma de otra persona durante el proceso de fertilización in vitro.

Entiendes que existe esa posibilidad, pero es muy remota

Luego de ponerse en contacto con el hospital, los encargados confirmaron a la pareja que era algo posible haber cometido el error.

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Finalmente, Vanner y Donna Johnson esperaron a darle la noticia a su hijo. Por suerte la familia, el niño, de 12 años, pareció entenderlo.

