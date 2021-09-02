Pareja descubre tesoro millonario tras remodelar su casa.

El sueño de toda pareja se hizo realidad en una casa ubicada al oeste de Francia, donde François Mion y su esposa encontraron una caja con 239 monedas de oro, acuñadas antes de la Revolución Francesa.

La pareja mandó a remodelar su casa tras notarla con paredes desgastadas; sin embargo, el equipo de albañilería encontró el brillante tesoro enclaustrado en un muro.

“La caja estaba incrustada en el muro, encajada entre piedras. Encontraron encima de una viga, lo que debía ser una bolsa con un segundo lote de piezas”, comentó François Mion a AFP.

Lo curioso de las monedas es que algunas solo se habían visto en libros, además la caja contiene “luises de oro y dobles luises de oro”, acuñados durante los reinados de Luis XIII y Luis XVI.

Los “luises de oro y dobles luises de oro”, datan del año 1646, y tan solo una moneda asciende a los 354 mil 571 pesos.

Te puede interesar: Se realiza prueba de ADN “por diversión” y descubre que no es padre de su hijo.

¿Qué harán François Mion y su esposa con el cuantioso tesoro?

François Mion tiene planes de compartir el tesoro con el grupo de trabajadores que encontró la caja de monedas escondida en la pared.

El señor, de 63 años de edad, se unió con el subastador Florian D’Oysonville para vender las monedas al mejor postor.

El mencionado subastador trabaja en Ivoire Angers y asegura que el tesoro podría haber pertenecido a “los ahorros de un rico comerciante o de un agricultor”.

Será el próximo 29 de septiembre, cuando decenas de personas se reunan en el mismo lugar para adquirir las brillantes monedas antiguas.

François Mion hizo un acuerdo y aseguró que la mitad del dinero recaudado en la subasta, será repartido entre los trabajadores que encontraron la caja de monedas.

Se estima que los albañiles reciban la cantidad de 5 y 7 millones de pesos aproximadamente.

La otra parte del dinero se quedará con François Mion y su esposa, quienes aún no saben cómo gastarán sus próximas ganancias económicas.

También te puede interesar: Bebé de la portada “Nevermind” demandó a Nirvana por pornografía infantil.

