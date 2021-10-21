Michelle Renaud revela por qué se retiró sus implantes de seno.

En este mes que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama, Michelle Renaud habló sobre el momento en que decidió quitarse los implantes de seno que tenía, luego de que descubrió que su cuerpo los rechazaba y que el silicón se había regado por dentro.

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Vi que tenía todos los síntomas y dije: ‘yo jamás voy a arriesgarme’. Lo que más me ha dolido en el mundo es la pérdida de mi mamá por el cáncer de mama, entonces yo dije: ‘yo no voy a dejar que mi hijo pase lo mismo’

Tenía que pasar. Le conté a mi papá: ‘Oye papá, existe esta enfermedad’, mi papá todo enojón me dijo: ‘yo estoy seguro de que a tu mamá le pasó porque tu mamá tenía, cuando a ella le detectaron el cáncer, tenía el silicón regado’

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La actriz revela los grandes cambios que tuvo cuando se quitó los implantes.