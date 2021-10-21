El Buki y Cristy Solís confiesan la clave para tener un gran matrimonio.

Cristy Solís revela su exitosa fórmula para mantener su matrimonio.

El éxito de más de 50 años de trayectoria artística no sería el mismo para Marco Antonio Solís El Buki sin el apoyo y la presencia de su esposa Cristy Solís. Pero, ¿cómo han logrado lidiar entre la relación de pareja y la laboral? Ella misma lo revela en exclusiva para Ventaneando.

45 años nada más y de esos 45 años, lo conozco hace más de 30; entonces te podrás imaginar

¿Te digo cuál es el balance? Él se despreocupa y yo me preocupo, entonces mientras él me tenga preocupada por todos los detalles, él está relajado

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Cristy Solís considera que el sentido del humor es muy importante en una relación

Cristy Solís confiesa que aunque hay días difíciles, ella y El Buki superan los problemas con humor.

Afortunadamente, yo pienso que el humor en cualquier pareja es fundamental; nos divertimos mucho. A veces nos agarramos de la greña, pero disfrutamos tanto el proceso, la compañía, intercambiar opinión y fluimos tan bonito que no se hace pesado

¿Hay días difíciles? Claro que hay días difíciles, pero nos divertimos que eso es lo más importante

Cristy reconoce que una de las cualidades de su famoso marido es su ecuanimidad.

Son contadas las veces que he visto que alguien logre sacarlo de su zona zen. Él está muy seguro y muy calmado, es una persona demasiado espiritual

Pero admite que sí hay una cosa que lo saca de balance.

A mí todo mundo me pregunta que si soy celosa, pero a él nadie le pregunta, pregúntenle. Él es más celoso que yo

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