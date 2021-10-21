Ari Borovoy confirma cláusula de confidencialidad en OV7.

Ari Borovoy y Jorge D’Alessio tienen excitantes proyectos por delante.

Ari Borovoy y Jorge D’Alessio se unieron para traer el espectáculo The Gatsby Experience a la Ciudad de México a partir del 20 noviembre, donde se verá el glamour de la vida nocturna y toda la vibra de los años veintes.

Los artistas visitaron nuestro foro de Ventaneando para dar más detalles de sus próximos espectáculos musicales.

“Les sumamos cantantes de Venezuela, México, Yucatán, Sonora y más. Son dos horas donde van a redescubrir varias canciones, pero como si estuvieran en 1920. Solo caben 250 personas por noche, es corta temporada de aquí hasta diciembre”, confesó Jorge a este programa.

Además, el hijo de Lupita D’Alessio considera que las cosas salen mejor cuando se hacen con pasión y no por dinero.

“Estas ganas de producir cosas nuevas llegan a buen puerto cuando no están impulsadas por el dinero, sino por las ganas de llevar un buen entretenimiento”, continuó.

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Ari Borovoy rompe el silencio sobre la polémica con sus compañeros de OV7

Ari Borovoy aprovechó su visita a nuestro programa Ventaneando para hablar de la polémica que se vive al interior del grupo OV7.

Son las diferencias de opinión, no es la primera vez que le suceden a un grupo de 30 años de trayectoria. No es nada nuevo

Antes estábamos en otra época, en otros momentos y ahora cada quien piensa diferente. Yo creo que muchos artistas cuando escuchan tantas voces se comienzan a marear poquito

El artista confesó que no puede dar tantos detalles de la banda noventera, ya que todos sus integrantes tienen una cláusula de confidencialidad.

Me encantaría platicarlo, pero yo firmé una cláusula de confidencialidad; bien o mal me gusta respetar los contratos

Tenemos una vida juntos desde niños, eso abre la puerta para sentarnos juntos y hablar. Es una locura cómo se va la vida

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