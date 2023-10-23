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FOTOS | Michelle Salas reveló más detalles de su boda, ¡sin rastros de Luis Miguel!

La hija modelo de Luismi y Stephanie Salas ha compartido poco a poco más información de su enlace nupcial. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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