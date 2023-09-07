Michelle Salas presumió su anillo de compromiso en su visita a México

Durante la alfombra roja de una reconocida marca de joyería, Michelle Salas no solo deslumbró con su belleza y porte, sino que se dio tiempo para presumir el anillo de compromiso que le entregó su novio, el empresario venezolano Danilo Díaz.

¿Qué dijo Michelle Salas? Durante un pequeño encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Michelle Salas se mostró feliz y contenta por su futuro matrimonio y admitió lo difícil que resulta organizar una boda.

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“Ahí va, la verdad es que con el trabajo y organizar una boda, en verdad está cañón”, declaró y señaló que “por ahora van tres (vestidos)”.

¿Qué dijo sobre que Silvia Pinal no irá a su boda?

Ante la noticia de que Doña Silvia Pinal no asistirá al enlace matrimonial debido a que es muy complicado trasladarla por su avanzada edad, Michelle Salas dijo: “Ya sé, pero le tengo algo muy especial, le tengo una sorpresa especial justo para ella, para poder celebrar con ella y para estar juntitas”.

¿Luis Miguel la entregará en el altar?

Ante los cuestionamientos sobre si Luis Miguel la entregará en el altar, Michel Salas dijo: “No les puedo decir nada. Yo creo que para mí es importante que toda mi familia estuviera, pero todos tenemos compromisos de trabajo, tenemos cosas, mi abuela tiene 94 años, así que probablemente no pueda estar”.

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¿Luis Miguel se casará con Paloma Cuevas?

A propósito de bodas, así se refirió Michelle Salas a los rumores de que Luis Miguel podría casarse con su actual pareja Paloma Cuevas. “¿Cuántas veces han dicho que va a dar anillo? Chicos no podemos creer todo lo que leemos o escuchamos… El amor es lo mejor que hay”.

Sobre el regreso de su padre de los escenarios, la joven declaró que se ve bastante bien y echó por tierras los rumores de que esté haciendo uso de un doble, tal como se ha mencionados en reiteradas ocasiones.

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