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FOTOS | Alejandra Guzmán habla por primera vez de sus adicciones

En una entrevista, Alejandra Guzmán se sinceró sobre sus problemas con la bebida y otras sustancias... Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Alejandra y sus perritos.jpg
Alejandra selfie.jpg
Alejandra sonriendo.jpg
Alejandra sacando la lengua.jpg
Alejandra tocando guitarra.jpg
Alejandra Guzmán y Silvia Pinal.jpg
Alejandra Guzmán Joven.jpg
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