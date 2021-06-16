La Voz: Conoce a los últimos participantes que se sumaron al Team Josa.

La Voz 2021 nunca deja de sorprendernos con maravillosas voces de participantes listos a quedarse con el primer lugar.

Voces de Monterrey, Guadalajara, Sonora, Chihuahua, Veracruz y otros estados se dieron cita en el escenario más imponente de México para ser entrenados por los mejores coaches.

Y es que, esta edición de nuestro reality show, cuenta con la participación de grandes artistas que tienen años de trayectoria.

El carisma de María José se ha hecho presente en cada una de las audiciones, mientras que el glamour de Edith Márquez también ha arrasado entre millones de televidentes.

Además, la juventud de Jesús Navarro ilumina todas las noches de sus fanáticos, mientras que el experimentado Miguel Bosé tiene los mejores consejos para los concursantes.

Nuestros coaches están dispuestos a sacar sus mejores técnicas para quedarse con los cantantes y levantar el trofeo del primer lugar.

Además, un equipo ha dado de qué hablar por el poder de sus integrantes. Nos referimos al Team María José, que día tras día une maravillosas voces a sus filas.

Te puede interesar: La Voz: Estos participantes se robaron la noche con su audición.

Conoce a los integrantes del equipo María José

Ana Red, Deyra Barrera, Becky Lanz, Daniel Yáñez, Rosy Vargas, Alejandro Alcalá, Las Swing Sisters, Anaís Corcino, Fátima Aragón, Francisco Ávilo, Aby Espinosa, y el dueto de Tony y Ari se convirtieron en los integrantes del Team Josa.

Por si fuera poco, la noche de ayer se vivió de manera formidable, pues la intérprete de Lo Que Tenías Conmigo integró cuatro nuevas voces a su equipo.

Thalía Cota, Joss Vázquez, Jonathan Ortega y Vida se integraron a las filas de nuestra carismática coach.

Los cuatro nuevos participantes conquistaron los oídos de la Josa, quien no dudó en girar su silla y entusiasmarse con tremendas interpretaciones.

El Team María José está a punto de complementarse; sin embargo, la coach también compite contra sus talentosos compañeros Miguel Bosé, Edith Márquez y Jesús Navarro.

También te puede interesar: La Voz: Nuestros coaches se pusieron de pie con tanto talento.