Esta es la millonaria suma que pagará Shakira para evitar juicio por fraude fiscal

Las cosas no han sido fáciles para Shakira desde que se separó de Gerard Piqué, ya que ha tenido que lidiar con el asedio de la prensa, la enfermedad de su padre, las críticas en redes sociales por sus tiraderas y también con su deuda con el fisco español.

Sin embargo, todo parece indicar que de a poco las cosas se van acomodando para la cantante colombiana, ya que recientemente llegó a un acuerdo con el fisco español para resolver su presunto fraude fiscal.

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¿Cuánto deberá pagarle Shakira al fisco español?

La intérprete de “Te felicito”, “Monotonía”, “Session 53”, “TQG”, “Acróstico” y “El jefe”, entre otras, consiguió evitar un mediático juicio por fraude fiscal en España, luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía de aquel país y comprometerse al pago de una multa de más de 7 millones de euros.

Shakira aceptó pagar una multa de 7,3 millones de euros, esto para evitar un juicio que podría haber derivado en una sentencia de ocho años de prisión y una multa de 23,8 millones de euro, según pedían los fiscales.

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Cabe mencionar que la barranquillera aceptó una pena de tres años de prisión, mismos que no cumplirá, ya que aceptó pagar 432,000 euros adicionales, lo que da un total de 7.8 millones de euros.

¿De qué se le acusaba a Shakira?

Shakira había sido acusada de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014. Pese a haber residido en el país ibérico más de los 183 que marca la ley. La cantante alegaba que no incurrió en ningún ilícito ya que, a pesar de haber iniciado en 2011 una relación con Piqué, ella llevaba una vida nómada debido a su carrera internacional, además de que su residencia fiscal estaba en Bahamas.

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¿Qué hizo cambiar de opinión a Shakira? Anteriormente, Shakira había rechazado llegar a un trato con el fisco, incluso estaba dispuesta a ir a juicio, pero fue gracias a sus hijos que cambió de parecer, ya que “no quieren ver a su madre sacrificar su bienestar personal en esta lucha”.

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión", dijo Shakira.