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FOTOS | Sí que factura. ¡Shakira pagará siete millones de euros en multa a Hacienda!

Shakira llegó a un arreglo de más de siete millones de euros para evitar un juicio por fraude fiscal que sostenía en Barcelona, te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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