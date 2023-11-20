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FOTOS | Shakira acepta que defraudó al fisco ¡y se salva de pisar la cárcel!

Entérate en las fotos de la millonaria fortuna que Shakira tendrá que pagar al fisco tras años de evasión de impuestos.

Por: TV Azteca

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