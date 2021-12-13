Miss Universo 2021: Harnaaz Sandhu de la India es la nueva reina de belleza.

La representante de la India, Harnaaz Kaur Sandhu, Miss India, se convirtió en la Miss Universo 2021. Su talento, belleza e inteligencia la llevaron a ganar el certamen de belleza.

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Además, nuestra querida mexicana Andrea Meza, Miss Universo 2020, le entregó la corona en la ciudad de Eilat, Israel.

Una noche llena de magia y mucho glamour donde al final 16 participantes lo dejaron todo para ser la nueva reina de belleza.

México quedó fuera muy pronto

Después de tanto tiempo de preparación, nuestra querida Débora Hallal no logró un lugar entre las 16 finalistas de la edición número 70 del certamen de belleza.

Una lamentable situación que sorprendió a todos los mexicanos; sin embargo, los aplausos y gran reconocimiento para Débora se han manifestado por los fans.

El camino a la coronación

Cuando quedaban 10 finalistas; las representantes de Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, India, Sudáfrica, Bahamas, Filipinas, Colombia, Francia y Aruba hicieron la tradicional pasarela luciendo glamurosos vestidos.

Sin embargo, el certamen continuaba avanzando y se anunciaron a las 5 finalistas Harnaaz Kaur Sandhu de la India, Lalela Mswane de Sudáfrica, Nadia Ferreira de Paraguay, Valeria Ayos de Colombia y Beatrice Luigi Gomez Filipinas.

Posteriormente, la ronda de preguntas sobre el cambio climático, belleza y equidad de género, fueron algunos de los temas principales que abordaron las cinco candidatas que buscan cumplir su sueño de portar la corona.

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Después del gran desfile, el nerviosismo y emoción se apoderó del certamen, donde por fin se conoció a la mujer que llevará la corona en este 2021. Harnaaz Kaur Sandhu, representante de India, logró quedarse con la corona del certamen de belleza.

