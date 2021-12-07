Ella es Débora Hallal, la representante de México en Miss Universo 2021.

Tras el histórico triunfo de Andrea Meza, ahora los ojos para repetir la hazaña están puestos sobre Débora Hallal, la hermosa representante de México en Miss Universo 2021.

La bella representante de nuestro país en el afamado certamen es originaria de Los Mochis, Sinaloa y su profesión es licenciada en Administración de Empresas.

Débora fue representante de su estado en la edición pasada de Mexicana Universal, donde obtuvo el segundo lugar del concurso.

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Débora Hallal tiene gran experiencia en concursos de belleza

Débora Hallal, de 24 años de edad, tiene una exitosa experiencia en concursos de belleza. En 2016 fue elegida Miss Teen Mundial, tres años después ganó como Mexicana Universal Sinaloa.

Fue por medio de una transmisión en vivo en redes sociales, donde la organización de Mexicana Universal difundió que la modelo se está preparando para su participación arduamente para la edición número 70 de Miss Universo.

Lupita Jones dijo en el live que la bella sinaloense deberá "demostrar su capacidad, talento y carisma para lograr convencer al jurado".

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