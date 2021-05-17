Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
MISS UNIVERSO LOGO 2023
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Miss Universo 2021: Los memes no faltaron en el certamen de belleza.

Los momentos más divertidos que nos ha dejado la noche más hermosa del mundo.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Millones de personas en el mundo se mantienen todo el año atentos y en espera de ver el evento de belleza más importante del mundo, Miss Universo.

Te puede interesar: Miss Universo 2021: Ella es la concursante que podría ir a la cárcel.

Sin embargo, en otras ocasiones, situaciones como errores, vestidos, respuestas y cualquier situación que pueda causar mucha gracia a los miles de televidentes, son motivo para que las redes sociales se pongan a trabajar y nos entreguen los mejores memes.

Por ello, en estos momentos, tenemos que dar un espacio a la creatividad de quienes están viendo la noche de la belleza por la señal de Azteca UNO.

Recordemos que, para los expertos en el mundo de la belleza, la mexicana Andrea Meza se ha colocado como una de las fuertes candidatas para lograr coronarse como la mujer más hermosa en la 69 edición de Miss Universo.

En ese lugar, también se encuentran las representantes de Chile, Colombia, Tailandia, Costa Rica, India y Filipinas.

Nuestra representante tiene 26 años y tiene una amplia experiencia en certámenes de belleza desde 2017, cuando apareció representando a nuestro país en Miss Mundo 2017. Por el momento Andrea Meza ya se encuentra entre las cinco finalistas.

Los mejores memes

Es momento de ver los mejores memes sobre la noche más bella del año, en donde la mayoría recuerda que tiene que hacer ejercicio y mantenerse en forma, pero siempre de una forma muy graciosa.

Galerías y Notas Azteca UNO