Miss Universo 2021: Los memes no faltaron en el certamen de belleza.

Millones de personas en el mundo se mantienen todo el año atentos y en espera de ver el evento de belleza más importante del mundo, Miss Universo.

Te puede interesar: Miss Universo 2021: Ella es la concursante que podría ir a la cárcel.

Sin embargo, en otras ocasiones, situaciones como errores, vestidos, respuestas y cualquier situación que pueda causar mucha gracia a los miles de televidentes, son motivo para que las redes sociales se pongan a trabajar y nos entreguen los mejores memes.

Lo que la política divide, que lo una el Miss Universo... #MissUniverse pic.twitter.com/jcyybNvcDk — 🔮 (@sunflower_dyn) May 17, 2021

La participante de #MisUniverso de India 🇮🇳 escuchando a Luis Fonsi #MissUniverse

Vamos Mexico pic.twitter.com/I4jBhOlkLo — Marco Casas (@manuezoo) May 17, 2021

Por ello, en estos momentos, tenemos que dar un espacio a la creatividad de quienes están viendo la noche de la belleza por la señal de Azteca UNO.

4 latinas en el top, si gana India me mato #MissUniverse pic.twitter.com/CR4AVR7xBl — Leonardo Nuñez (@Leonardoenu) May 17, 2021

Bueno, ahora a esperar que se caiga alguna. #MissUniverse por eso sigo viéndolo. pic.twitter.com/OLIq9skgOf — Julio Cesar (@JuliosHart) May 17, 2021

Recordemos que, para los expertos en el mundo de la belleza, la mexicana Andrea Meza se ha colocado como una de las fuertes candidatas para lograr coronarse como la mujer más hermosa en la 69 edición de Miss Universo.

En ese lugar, también se encuentran las representantes de Chile, Colombia, Tailandia, Costa Rica, India y Filipinas.

Yo viendo el abdomen de las candidatas de miss universo #MissUniverse pic.twitter.com/3tGhVrpMlZ — Milena Soto (@Milenasoto92) May 17, 2021

Nuestra representante tiene 26 años y tiene una amplia experiencia en certámenes de belleza desde 2017, cuando apareció representando a nuestro país en Miss Mundo 2017. Por el momento Andrea Meza ya se encuentra entre las cinco finalistas.

Los mejores memes

Es momento de ver los mejores memes sobre la noche más bella del año, en donde la mayoría recuerda que tiene que hacer ejercicio y mantenerse en forma, pero siempre de una forma muy graciosa.

¡Se viene el top 10 en contados minutos!

Once mujeres no continuarán en competencia. 🤯🤯#MissUniverse pic.twitter.com/U12L8JrpxF — Miss Universo (@miss_coronas) May 17, 2021

Yo viendo miss universo // Yo cuando salieron en traje de baño



#MissUniverse pic.twitter.com/0ziC6nfqX4 — Ana🐭 (@a_moon28) May 17, 2021