Miss Universo 2021: Ella es la concursante que podría ir a la cárcel.

Durante la pasarela de trajes típicos, las participantes de Miss Universo 2021 aprovecharon el momento para levantar la voz por medio de los diseños de sus vestidos, en temas de interés social, como el pedir oraciones que establezcan la paz en un país en guerra.

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Así como sucedió con Miss Myanmar, Thuzar Wint, quien durante su desfile pidió el apoyo para que oraran por su país. Sin embargo, el vestido de la participante fue una segunda opción, ya que el traje original con el que iba a desfilar se perdió durante el envío a la sede del concurso.

Por lo que, Miss Myanmar desfiló por la pasarela con un traje que reflejaba las habilidades artesanales de las mujeres de su país y cuando estuvo en el momento principal de su desfile aprovechó para sacar un cartel con la leyenda Recen por Myanmar, debido a la crisis política y de violencia que está viviendo su país.

Este acto puede considerarse como una manifestación rebelde en contra de su gobierno, pues evidenció ante el mundo un problema social que muchos desconocían. Situación que podría ocasionar que cuando arribe a su país sea detenida.

No es la primera ocasión

Hay que recordar, en abril pasado, Han Lay, Miss Grand Myanmar, se pronunció contra las presuntas atrocidades cometidas por el ejército de su país.

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Mi país, Myanmar … hay tanta gente muriendo. Por favor, ayuden a Myanmar. Necesitamos su ayuda internacional urgente ahora

Tras lo que dijo, Han Lay ahora teme que su discurso la haya puesto en el radar de los militares. incluso aseveró que había decidido quedarse en Tailandia durante al menos tres meses.