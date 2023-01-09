Miss Universo: ¿Cómo votar por Irma Miranda, representante de México?

Irma Miranda se está posicionando entre las favoritas para poder ganar el certamen de belleza Miss Universo; sin embargo, para dar el siguiente paso en la competencia necesita del apoyo de los mexicanos, pues un voto puede marcar la diferencia y el primero es totalmente gratuito.

¿Cómo votar por la representante mexicana Irma Miranda en Miss Universo 2022?

Mediante la aplicación o la página oficial de Miss Universe se puede votar por la representane mexicana, Irma Miranda, para asegurar su lugar en las semifinales del concurso. El primer voto es gratuito y para poder votar más veces es necesario hacer un pago, que dependerá de la cantidad que se desee aportar y el cargo se realiza mediante una tarjeta de crédito.

Para poder votar se ingresa a la página web o app y se selecciona el perfil de la concursante. En este caso, Irma Miranda, y se le da clic a la estrella. En la página también se puede ver la biografía de la concursante y compartir con las demás personas para poder hacer la cadena.

¿Por qué apoyar a Irma Miranda en Miss Universo 2022?

Irma Miranda tiene 26 años y se ha convertido en una de las participantes favoritas para poder coronarse este próximo 14 de enero, en la final de Miss Universo. Diversos expertos y aficionados aseguran que la originaria de Sonora podría llegar a ser la mujer más bella del mundo de esta edición.

La belleza de la mexicana es inigualable y es tan multifacética que su porte la hace lucir bien en cada uno de los estilos y eso se puede costatar en cada una de las fotos que comparte en sus redes sociales.

Además, Irma ha tomado el compromiso, la disciplina y la perseverancia como sus estándartes y confiesa que su familia es un pilar muy importante para ella a pesar de estar lejos físicamente y colabora para la organización civil, La Comuna y con el Instituto Nacional de Migración.

¡Mucho éxito, Irma y a apoyarla!