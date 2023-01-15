R’Bonney Gabriel de Estados Unidos gana Miss Universo.

Miss Universo, el certamen de belleza más importante en el mundo, regresó después de una pausa a causa de la pandemia de COVID-19.

Con ello, la ilusión de México por ver a su cuarta reina fue inevitable; sin embargo, Irma Miranda no pudo acceder a la ronda de 16 finalistas. Una sorpresa fue no ver a la ganadora de Mexicana Universal compitiendo por la corona cuando previo a la gala figuraba como una de las favoritas.

En tanto, las representantes de países como Laos, Portugal, Curazao, entre otras, se convirtieron en gratas revelaciones, pues recordemos que eran más de 80 participantes al inicio del evento que se celebró en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Finalmente y tras varias pruebas, entre ellas, el de traje de baño, el de traje de noche, y por supuesto, las preguntas en las cuales se define en gran parte a la ganadora del certamen, se dio a conocer la ganadora.

¿Quién ganó Miss Universo?

Para muchos fue una sorpresa el desenlace de Miss Universo, pues R’Bonney Gabriel de Estados Unidos se coronó como la ganadora, cuando muchos veían a Amanda Dudamel, de Venezuela, como la triunfadora de la noche.

