¿Por qué? El motivo por el que Ángela Aguilar no quiere trabajar con Christian Nodal

Trabajaron juntos previamente pero no hubo segunda parte. Se desconocía el por qué, pero ahora se sabe el motivo por el que Ángela Aguilar no quiere trabajar más con Christian Nodal.

Predicción: ¿Habrá boda? ¿Belinda y Nodal anunciarán su matrimonio muy pronto?

Únicamente hay que remontarnos al 2020 cuando lanzaron “Dime cómo quieres”, un sencillo que fue celebrado por el público y terminó siendo todo un éxito. Ahora bien, a pesar del buen andar que tuvo la canción no volvieron a compartir escenario. Desde entonces había habido teorías y rumores de toda índole para explicar el por qué, pero finalmente hay una explicación al hecho.

¿Por qué Ángela Aguilar no quiere trabajar con Christian Nodal? En el marco de una reciente entrevista se le consultó a la cantante sobre el tema y ella dejó en claro que no iba a haber segunda parte, pero si aclaró que con otras personas si puede llegar a pasar. Al momento de profundizar en los motivos de su decisión prefirió no continuar respondiendo y fue contundente en su negativa.

Te puede interesar: ¿Será que hay romance? Relacionan a Ángela Aguilar con Manuel Medrano.

Cabe destacar que en su momento se especuló que habrían vivido un fugaz e intenso romance pese a la diferencia de edades. Aunque también se mencionó que eran muy buenos amigos pero que los celos de Belinda provocaron una fuerte pelea entre ambos, algo que solo quedó como un rumor y nunca se terminó de confirmar y a estas alturas de la vida es difícil creer que haya una respuesta concreta del tema.

Tal vez el tiempo permita que haya una segunda parte entre los intérpretes, pero por ahora queda claro que Ángela Aguilar no quiere coincidir con su colega. De parte de Christian Nodal no ha habido declaraciones por ahora, pero es poco probable imaginar que eso pueda suceder si pensamos que el cantante no tiende a expresarse mucho ante situaciones de este tipo.

Por lo pronto habrá que esperar a ver si las aguas se calman o si en definitiva deciden darse una nueva oportunidad musicalmente hablando. Y sino a escuchar “Dime cómo quieres” y recordar esta buena colaboración que tuvo tan buenas críticas.