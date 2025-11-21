inklusion logo Sitio accesible
Logo-La-Granja-VIP
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
adn_header_824x291_01.png
Azteca UNO
Famosos
Nota

Esta es la lista de finalistas que habían filtrado de Miss Universo antes de que Fátima Bosch ganara

El listado que circuló antes de la coronación de Miss Universo generó expectativa y polémica, pero ahora se sabe cuáles nombres aparecían en la filtración.

Esta es la lista de finalistas que habían filtrado de Miss Universo
Canva
Redacción Azteca UNO
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

Antes de que Fátima Bosch se coronara como Miss Universo, comenzó a circular en redes sociales una supuesta lista filtrada con los nombres de las finalistas. El documento, que rápidamente generó debate y especulación entre los seguidores del certamen, prometía adelantar el resultado de la noche.

Aunque nunca fue confirmado como oficial, la filtración llamó la atención por las identidades que incluía y por la forma en que pudo haber influido en las expectativas del público. Sin embargo, días antes de conocer a la flamante belleza del mundo, la usuaria de X La Tía Sandra publicó las 31 mujeres que serían semifinalistas del concurso, dejando afuera al resto de las participantes, que en total eran 120.

Las concursantes que estaban en la lista de la final de Miss Universo 2025

  • Bangladés: Tangia Methila
  • Belice: Isabella Zabaneh
  • Bolivia: Yessica Hausermann
  • Brasil: Gabriela Lacerda
  • Canadá: Jaime VandenBerg
  • Chile: Inna Moll
  • China: Zhao Na
  • Colombia: Vanessa Pulgarín
  • Costa de Marfil: Olivia Yacé
  • Cuba: Lina Luaces
  • Dinamarca: Monique Sonne
  • El Salvador: Giulia Zanoni
  • Francia: Ève Gilles
La lista de finalistas que habían filtrado de Miss Universo
INSTAGRAM: @missuniverse

  • Guadalupe: Ophély Mézino
  • Guatemala: Raschel Paz
  • India: Manika Vishwakarma
  • Indonesia: Sanly Liu
  • Israel: Melanie Shiraz
  • Malta: Julia Cluett
  • México: Fátima Bosch
  • Miss Universe Latina: Yamilex Hernández
  • Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
  • Palestina: Nadeen Ayoub
  • Paraguay: Yanina Gómez
El listado se filtró previo a la coronación de Fátima Bosch
Instagram:missuniverse

  • Filipinas: Ahtisa Manalo
  • Portugal: Camila Vitorino
  • Puerto Rico: Zashely Alicea
  • Tailandia: Praveenar Singh
  • Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
  • Estados Unidos: Audrey Eckert
  • Vietnam: Hương Giang Nguyễn

Miss Universo 2025, un concurso cargado de polémicas

La última edición del certamen no solo fue relevante por sus concursantes o la ganadora mexicana, sino también por las controversias institucionales (sospechas de fraude, acusaciones de favoritismo), conductas controversiales y problemas de salud y seguridad entre las participantes.

Todo esto alimentó un clima de desconfianza y debate sobre la legitimidad del concurso, donde se sumó un conflicto entre Fátima Bosch, la flamante coronada y un directivo. Días previos al evento, el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, criticó públicamente a la modelo por no apoyar algunos eventos promocionales, llegando a insultarla llamándola "tonta".

Por otra parte, renunciaron miembros del jurado, entre ellos Omar Harfouch, quien dijo que existió un "jurado improvisado" que habría preseleccionado a 30 concursantes antes de lo oficial.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×