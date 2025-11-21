Esta es la lista de finalistas que habían filtrado de Miss Universo antes de que Fátima Bosch ganara

Antes de que Fátima Bosch se coronara como Miss Universo, comenzó a circular en redes sociales una supuesta lista filtrada con los nombres de las finalistas. El documento, que rápidamente generó debate y especulación entre los seguidores del certamen, prometía adelantar el resultado de la noche.

Aunque nunca fue confirmado como oficial, la filtración llamó la atención por las identidades que incluía y por la forma en que pudo haber influido en las expectativas del público. Sin embargo, días antes de conocer a la flamante belleza del mundo, la usuaria de X La Tía Sandra publicó las 31 mujeres que serían semifinalistas del concurso, dejando afuera al resto de las participantes, que en total eran 120.

Las concursantes que estaban en la lista de la final de Miss Universo 2025

Bangladés: Tangia Methila

Belice: Isabella Zabaneh

Bolivia: Yessica Hausermann

Brasil: Gabriela Lacerda

Canadá: Jaime VandenBerg

Chile: Inna Moll

China: Zhao Na

Colombia: Vanessa Pulgarín

Costa de Marfil: Olivia Yacé

Cuba: Lina Luaces

Dinamarca: Monique Sonne

El Salvador: Giulia Zanoni

Francia: Ève Gilles

Guadalupe: Ophély Mézino

Guatemala: Raschel Paz

India: Manika Vishwakarma

Indonesia: Sanly Liu

Israel: Melanie Shiraz

Malta: Julia Cluett

México: Fátima Bosch

Miss Universe Latina: Yamilex Hernández

Países Bajos: Nathalie Mogbelzada

Palestina: Nadeen Ayoub

Paraguay: Yanina Gómez

Filipinas: Ahtisa Manalo

Portugal: Camila Vitorino

Puerto Rico: Zashely Alicea

Tailandia: Praveenar Singh

Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson

Estados Unidos: Audrey Eckert

Vietnam: Hương Giang Nguyễn

Miss Universo 2025, un concurso cargado de polémicas

La última edición del certamen no solo fue relevante por sus concursantes o la ganadora mexicana, sino también por las controversias institucionales (sospechas de fraude, acusaciones de favoritismo), conductas controversiales y problemas de salud y seguridad entre las participantes.

Todo esto alimentó un clima de desconfianza y debate sobre la legitimidad del concurso, donde se sumó un conflicto entre Fátima Bosch, la flamante coronada y un directivo. Días previos al evento, el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, criticó públicamente a la modelo por no apoyar algunos eventos promocionales, llegando a insultarla llamándola "tonta".

Por otra parte, renunciaron miembros del jurado, entre ellos Omar Harfouch, quien dijo que existió un "jurado improvisado" que habría preseleccionado a 30 concursantes antes de lo oficial.