Esta es la lista de finalistas que habían filtrado de Miss Universo antes de que Fátima Bosch ganara
El listado que circuló antes de la coronación de Miss Universo generó expectativa y polémica, pero ahora se sabe cuáles nombres aparecían en la filtración.
Antes de que Fátima Bosch se coronara como Miss Universo, comenzó a circular en redes sociales una supuesta lista filtrada con los nombres de las finalistas. El documento, que rápidamente generó debate y especulación entre los seguidores del certamen, prometía adelantar el resultado de la noche.
Aunque nunca fue confirmado como oficial, la filtración llamó la atención por las identidades que incluía y por la forma en que pudo haber influido en las expectativas del público. Sin embargo, días antes de conocer a la flamante belleza del mundo, la usuaria de X La Tía Sandra publicó las 31 mujeres que serían semifinalistas del concurso, dejando afuera al resto de las participantes, que en total eran 120.
Las concursantes que estaban en la lista de la final de Miss Universo 2025
- Bangladés: Tangia Methila
- Belice: Isabella Zabaneh
- Bolivia: Yessica Hausermann
- Brasil: Gabriela Lacerda
- Canadá: Jaime VandenBerg
- Chile: Inna Moll
- China: Zhao Na
- Colombia: Vanessa Pulgarín
- Costa de Marfil: Olivia Yacé
- Cuba: Lina Luaces
- Dinamarca: Monique Sonne
- El Salvador: Giulia Zanoni
- Francia: Ève Gilles
- Guadalupe: Ophély Mézino
- Guatemala: Raschel Paz
- India: Manika Vishwakarma
- Indonesia: Sanly Liu
- Israel: Melanie Shiraz
- Malta: Julia Cluett
- México: Fátima Bosch
- Miss Universe Latina: Yamilex Hernández
- Países Bajos: Nathalie Mogbelzada
- Palestina: Nadeen Ayoub
- Paraguay: Yanina Gómez
- Filipinas: Ahtisa Manalo
- Portugal: Camila Vitorino
- Puerto Rico: Zashely Alicea
- Tailandia: Praveenar Singh
- Islas Turcas y Caicos: Bereniece Dickenson
- Estados Unidos: Audrey Eckert
- Vietnam: Hương Giang Nguyễn
Miss Universo 2025, un concurso cargado de polémicas
La última edición del certamen no solo fue relevante por sus concursantes o la ganadora mexicana, sino también por las controversias institucionales (sospechas de fraude, acusaciones de favoritismo), conductas controversiales y problemas de salud y seguridad entre las participantes.
Todo esto alimentó un clima de desconfianza y debate sobre la legitimidad del concurso, donde se sumó un conflicto entre Fátima Bosch, la flamante coronada y un directivo. Días previos al evento, el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, criticó públicamente a la modelo por no apoyar algunos eventos promocionales, llegando a insultarla llamándola "tonta".
Por otra parte, renunciaron miembros del jurado, entre ellos Omar Harfouch, quien dijo que existió un "jurado improvisado" que habría preseleccionado a 30 concursantes antes de lo oficial.