Tatiana sorprende a sus “niños de los 90’s” con presentación en antro retro de Monterrey

No, no es broma, esto realmente pasó: Tatiana, la eterna Reina de los Niños, sorprendió a sus fans, pero los que fueron niños en los años 90, con una presentación inesperada en un antro retro ubicado en Avenida Eugenio Garza Sada 2640, en Monterrey.

Tatiana revive la infancia de miles con show sorpresa en antro retro de Monterrey

El lugar, famoso por hacer fiestas con artistas invitados, tiene una dinámica llamada “La caja sorpresa”, de la cual sale un invitado secreto. Y justo de ahí emergió Tatiana, brillando como en sus años dorados, con su icónico traje, lista para desatar la locura entre sus “niños de los 90’s”.

Nostalgia pura en la pista

En su cuenta de Instagram, Tatiana compartió un video del momento, mostrando cómo la multitud que estuvo presente aquel día se puso a cantar y bailar todos sus clásicos infantiles como si el tiempo no hubiera pasado. Los presentes disfrutaron de revivir su infancia.

Entre luces, gritos y coreografías, la cantante se mostró encantada con el cariño del público. En el clip, Tatiana escribió: “Pues resulta que mis niños de los 90’s y dos miles ya crecieron! Qué divertido verlos en el antro. Gracias por crecer conmigo”.

La vibra fue tan alegre que parecía que el tiempo no había pasado y en el antro se sintió toda la energía, la nostalgia y, sobre todo, la fiesta.

Un encuentro generacional que tocó fibras

El show sorpresa no solo levantó el ánimo de los asistentes, también recordó lo icónica que ha sido Tatiana para varias generaciones a través de las décadas. Muchos de sus fans crecieron con ella, y verla ahora en un ambiente nocturno fue literalmente un choque entre su infancia y su adultez que les recordó que, no importa cuánto tiempo pase, siempre es bonito consentir a tu niño interior, incluso en un antro.

