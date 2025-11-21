Captan el momento en que encapuchados asesinaron al influencer Gigante du Grau

La muerte de Gigante du Grau, ha causado mucha consternación en el mundo de las redes sociales. El influencer fue emboscado en la vía pública y asesinado a tiros.

Renan Romero tenía 32 años cuando fue asesinado en la ciudad de Ribeirão Preto, en Brasil, el pasado 19 de noviembre .Ahora se han conocido algunas imágenes del suceso.

¿Qué ocurrió con Gigante du Grau?

El creador de contenido fue ultimado en el barrio Parque Ribeirão de São Paulo cuando acudió a dejar dos motocicletas a un taller. En ese momento fue atacado por un encapuchado y otro hombre con gorra quienes lo balearon.

De acuerdo a lo que se sabe, se recibió más de diez balazos en la cabeza y el cuerpo. Los atacantes habrían llegado en un vehículo negro, antes de que cometieran el brutal crimen para luego emprender la huida.

Un testigo que estaba en el lugar pudo grabar el asesinato. Las autoridades investigan los hechos para dar con los responsables; hasta el momento no se ha notificado el móvil del crimen.

Gigante do Grau era conocido por publicar videos realizando acrobacias y "caballitos" en su motocicleta, vestido con sudaderas, playeras y sandalias. En Instagram contabiliza casi 200 mil seguidores y sumaba otros miles en otras plataformas.

La noticia causó mucha tristeza entre sus seguidores que lamentaron la muerte del influencer y dejaron muestras de cariño. Algunos comentarios expresaban:“Descansa en paz, gigante”, “El eterno gigante de este deporte jamás será olvidado”, “Siempre te recordaremos”, “Justicia, que el crimen no quede impune”.

O influenciador digital Renan Romero, de 32 anos, conhecido como Gigante do Grau, foi executado com diversos tiros no bairro Parque Ribeirão, na Zona Oeste da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.



Un vídeo que circula nas redes sociales mostra os atiradores…

¿Por qué lo mataron al influencer?

De acuerdo a las investigaciones en torno a la muerte del influencer, no hay avances en cuanto al motivo del asesinato. El teniente de la Policía Militar Lucas Aguiar llegó a mencionar que no se han nombrado sospechosos del homicidio, pero se está utilizando el auto para poder llegar a los responsables.

"Todavía no podemos afirmar si se debe a su condición de influencer o a la actividad que realizaba. Depende de la investigación, que ahora llevará a cabo la Policía Civil, la cual investigará si tenía alguna conexión o implicación con alguna actividad ilegal", mencionó.

