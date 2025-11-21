Qué significa la señal con los dedos que hizo Fátima Bosch tras ganar Miss Universo 2025

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 no solo dejó un momento histórico para México, sino también un gesto que rápidamente se volvió tema de conversación mundial. Tras recibir la corona, la modelo levantó la mano e hizo una señal con los dedos que muchos intentaron descifrar, generando curiosidad, debates e incluso teorías en redes sociales. Pero ¿qué quiso decir realmente con ese movimiento?

La expresión que hizo la flamante ganadora del concurso de belleza es conocido globalmente como "corazón coreano" y se hace juntando las puntas del pulgar y el índice. De acuerdo a un informe de la BBC, esto nació como un símbolo de cariño empleado por las figuras del K-pop para expresar agradecimiento a sus seguidores, y pronto se convirtió en la postura favorita para las selfies con amigos.

El mensaje de Fátima Bosch con esta señal hacia sus seguidores

En su cuenta de X, la modelo mexicana agradeció a su público por los mensajes alentadores previo a su coronación y publicó una imagen haciendo el gesto del momento.

"Me siento súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración. Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenía que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a todas las personas que pusieron su amor y su apoyo. Ya no era solamente salir por mí, sino por todas esas personas que merecen tener una voz y ser escuchadas. Esto es un sueño; creo que lo voy a asimilar mañana, porque ahorita solo estoy disfrutándolo", escribió Fátima.

Me siento súper emocionada, llena de sentimientos, de nostalgia, de todo el trabajo y de todo lo que se vivió en estas semanas de concentración. Yo sabía que en esa banda, en México, salía yo; tenia que salir con fuerza a representar a todas las mujeres que creyeron en mí y a… pic.twitter.com/SgDYZCFSj1 — Fatima Bosch (@fatimaboschfdz) November 21, 2025

A su vez, les habló a las jóvenes compatriotas: "A todas esas niñas latinas que se inspiran esta noche en mi historia, les diría que crean siempre en ustedes mismas, en la belleza de su alma, de su voz y de lo que son capaces de lograr. Nunca permitan que nadie las haga dudar de su valor".

Por último, expresó: "Si un sueño llegó a su corazón, es porque tienen la capacidad de lograrlo. El camino no será fácil, habrá obstáculos, pero si trabajan duro, lo van a conseguir. Les mando todo mi amor y mucha buena vibra".