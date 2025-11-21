Así se ve Fátima Bosch sin maquillaje, la flamante Miss Universo 2025

Miss Universo 2025 ya tiene ganadora y es la representante mexicana Fátima Bosch. La joven de 25 años, oriunda de Tabasco, logró conquistar al jurado internacional y a la opinión pública en un certamen con polémica de por medio.

La velada de Miss Universo 2025 mostró al mundo entero que Fátima Bosch es la cuarta representante de México en recibir los atributos principales del certamen. Su nombre ha quedado grabado en la historia y es por eso que todo lo relacionado con ella se vuelve noticia.

¿Cómo luce Fátima Bosch sin maquillaje?

Es cierto que la manera de vestir, el estilo del peinado y el maquillaje ayudan a que las personas puedan lucir mejor y resaltar sus rasgos más bellos. Sin embargo, figuras como Fátima Bosch han logrado ganarse la admiración y los halagos de millones de personas con y sin maquillaje.

El mejor ejemplo de ello son las redes sociales de la representante mexicana en donde pueden encontrarse fotografías suyas de años atrás y en diferentes etapas de su vida. En muchas de ellas aparece sin maquillaje y los likes y elogios a su hermosura no han faltado.

Fátima Bosch agradecida con Dios

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, compartió Fátima Bosch en sus redes sociales tras ser proclamada como la nueva Miss Universo 2025. La modelo es señalada como la mujer más bella del mundo y es por ese motivo que muchos han recurrido a sus redes sociales para verla sin maquillaje.

Fátima Bosch siempre se ha mostrado agradecida con Dios, mientras que en las plataformas digitales se han viralizado fotografías suyas que la muestran al natural. La belleza de la Miss México 2025 no solo despierta suspiros en el público masculino, sino que es destinataria de la admiración de mujeres de todas las generaciones.