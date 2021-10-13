Muere aplastado por escenario durante obra de teatro. (VIDEO)

Yevgeny Kulesh, un actor ruso de 37 años, murió aplastado mientras ofrecía una función de teatro.

Los hechos ocurrieron en el teatro Bolshói de Moscú; el histrión quedó inmóvil por el enorme telón de fondo que le cayó encima durante su actuación en 'Sadko', una ópera rusa del siglo XIX.

El inmueble fue desalojado mientras los actores en el escenario pidieron ayuda; sin embargo Kulesh perdió la vida antes de que llegaran los médicos.

Luego del incidente, actores y bailarines condenaron las condiciones de trabajo a las que están sometidos durante sus funciones.

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Investigan muerte del actor

El Comité de Investigación de Moscú explicó que está investigando la muerte de Yevgeny Kulesh; en el video que ya circula en las redes sociales se ve el trágico accidente.

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