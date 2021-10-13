Se salvó de morir tras caída de un meteorito junto a su cama.
Una mujer en Canadá resultó ilesa una vez que una roca procedente del espacio atravesó el techo de su casa.
"Cuando te toca, ni aunque te quites, y cuando no te toca, ni aunque te pongas" es un dicho que le tocó experimentar a una mujer luego de que sobreviviera tras la caída de un meteorito en su casa.
La roca proveniente del espacio atravesó el techo de su casa y terminó en su cuarto, solo a unos centímetros de su cabeza mientras ella dormía.
Fue el pasado 4 de octubre cuando Ruth Hamilton contó a medios locales que estaba descansando cuando el meteorito atravesó el techo de su hogar.
“Me levanté de un salto y encendí la luz, estaba realmente asustada; no podía entender qué había ocurrido”, contó la afectada.
Te puede interesar: Ella es Magaly Beltrán, la mujer que sorprendió a México con su voz.
La mujer tenía polvo en su rostro
La mujer contó que se despertó por el sonido del impacto del meteorito; cuando se dio cuenta ya tenía polvo en su rostro, por lo que enseguida llamó a emergencias.
Las autoridades determinaron que la roca llegó proveniente del espacio, por lo que la fémina quedó impactada.
También podría interesarte: Conquista al mundo con el baby shower de su yegua.