Ella es Magaly Beltrán, la mujer que sorprendió a México con su voz.

Hace unas semanas, se volvió viral el video de una mujer cantando en un puesto de tacos en calles de la Ciudad de México.

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Por ello en Al Extremo nos dimos a la tarea de encontrar a esta mujer que responde al nombre de Magaly Beltrán; esta es su historia.

Iba un poco cansada, era al último restaurante que iba a pasar, era el último. Toda mi familia quedó sorprendida; también yo porque nunca pensé que se hiciera viral este video

Magaly nació en San Pedro Tultepec en Toluca, en donde todos, absolutamente todos, se dedican a la música.

Por eso nos dedicamos a la música, porque viene de familia, de generaciones

La soprano compartía su talento en fiestas; sin embargo lo dejó todo para dedicarse a su hogar y a sus tres hijos. Recientemente, decidió retomar su gusto por cantar en público; lo hace en restaurantes de la Ciudad de México.

Era la necesidad, por mi necesidad tenía yo que ir, pero también es porque me gusta mucho cantar

Magaly también es una mujer de fe, pues la canción que interpretó lleva unas líneas que reflejan su personalidad.

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