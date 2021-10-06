Muere boxeador tras brutal nocaut en pelea sin guantes.

El mundo del deporte está conmocionado con la muerte del boxeador Justin Thornton, quien falleció la noche del 4 de octubre tras el golpe recibido el pasado 20 de agosto en un combate contra su compatriota Dillon Cleckle.

La triste noticia fue dada a conocer por Dave Feldman, presidente de Bare Knucke FC, la compañía que organizó el evento denominado “BKFC 20” donde el deportista fue noqueado.

“Estamos muy tristes de comunicar el fallecimiento de uno de nuestros luchadores, Justin Thornton, quien compitió en BKFC 20 el 20 de agosto de 2021. Nos unimos al resto de la comunidad de deportes de combate para enviar nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. Hemos hablado con su familia, les hemos dado nuestras condolencias y les hemos hecho saber que tienen todo nuestro apoyo en este complicado momento”, dicta un comunicado.

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El golpe que le quitó la vida a Justin Thornton

La pelea entre Justin Thornton y Dillon Cleckle terminó en tragedia; apenas a los 19 segundos del inicio del combate Cleckle logró conectar un derechazo justo en la mandíbula de Thornton quien cayó inconsciente y se fue al hospital en una ambulancia.

El deportista permaneció durante varias semanas hospitalizado por afectaciones cerebrales; internado sufrió una infección en su médula espinal que le provocó un fallo multiorgánico fatal.

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