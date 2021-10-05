Hombre pierde las cenizas de su madre tras noche de copas.

Una noche de borrachera terminó en tragedia para Paul Gale, joven británico que perdió las cenizas de su madre en un bar de Inglaterra el pasado 22 de septiembre de este mismo año.

La historia se viralizó y trascendió fronteras, después de que Paul, conocido en redes sociales como Nels Belss, realizó un post en Facebook pidiendo ayuda para localizar los restos de su mamá.

Mi madre falleció el 13 de octubre de 2020 a causa de Covid-19, aunque tuvo muchos otros problemas de salud. Solo quedaban 13 días para recoger sus cenizas antes de que fueran esparcidas

El joven contó que entró a un bar junto a su novia; sin embargo, se quedaron dormidos y se marcharon hasta el día siguiente que fueron despertados por los dueños del local.

El europeo entró al centro nocturno con las cenizas de su mamá dentro de una bolsa, además de otros artículos deportivos como tenis y ropa.

Las cámaras de seguridad del establecimiento fueron revisadas y revelaron que Paul salió del bar con todas sus bolsas y objetos personales.

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¿Qué pasó con las cenizas de la madre de Paul Gale?

Paul Gale dio sus primeras declaraciones para el portal Daily Star, donde reveló que caminó por la misma ruta que realizó en su noche de copas.

He buscado en todas las rutas que podría haber tomado para volver a casa y he preguntado en todas las tiendas y establecimientos de comida, pero nada

El hombre de 39 años asegura que se siente “fatal” y triste tras su tremendo descuido en la noche del pasado 22 de septiembre.

Me siento fatal, sé que esto luce como algo terrible y lo último que quería era hacer un post de Facebook, pero no me importa cómo me vean, solo quiero recuperar las cenizas

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