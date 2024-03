¿De qué murió La Gilbertona, la reconocida influencer LGBT?

A través de un comunicado oficial, este jueves 14 de marzo de 2024, Pável Moreno, quien fungía como representante del influencer de 88 años de edad, dio a conocer la triste noticia de la muerte de Salomón Vázquez, conocido cariñosamente como “La Gilbertona”.

“Hoy 14 de Marzo nos despedimos de Gilberto Salomon Vazquez “La Famosa Gilbertona” quien a los 88 años de edad deja de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos, en paz descanse”, escribió Pável en un post en Facebook.

¿De qué murió “La Gilbertona”?

Hasta el momento, la causa exacta de su muerte no se ha revelado, por lo que se espera que en las próximas horas o días, familiares y amigos brinden detalles sobre lo ocurrido. No obstante, se sabía que Salomón Vázquez enfrentaba problemas respiratorios debido a su avanzada edad, lo cual ha desatado especulaciones sobre la posible relación entre esta condición y su fallecimiento.

No obstante, su también amigo cercano, Pável Moreno previamente dio una actualización sobre su estado de salud a tavés de un video en Facebook, en el cual destacó que no había mejoría: “Les digo la verdad… La Gilbertona ahí está dormida ahorita, les digo que no hay mucha mejoría, hay la lleva poco a poquito, pero no hay mucha mejoría”, expresó.

Posteriormente, Moreno dio más detalles sobre la muerte de Salomón. En su actualización, explicó que su amigo ya se encuentra descansado en paz, pues señaló que, en caso de llevarla a un hospital, solamente la iban a intubar y de todas formas iba a fallecer, sin embargo, destacó que al momento de su muerte, se encontraba dormida. Finalmente, agradeció a todos por el apoyo hacia La Gilbertona.

Muchas gracias a toda la gente por ver todos los videos de “La Gilbertona” por toda la gente que le dio muestras de cariño y todo eso, muchas gracias a toda la raza, porque el amor, el apoyo que le demostraban a la Gilberta, eso sirvió mucho apara enerva más tiempo con nosotros.

¿Quién fue Gilberto Salomón Vázque, “La Gilbertona”?

La Gilbertona, cuyo nombre real era Gilberto Salomón Vázquez, fue un fenómeno viral en las redes sociales, nacido en Culiacán, Sinaloa. Su notoriedad provino de su propensión a enojarse fácilmente, capturada en videos que se volvieron virales a Internet.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la noticia de que “La Gilbertona” murió?

Tras darse conocer la triste noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes, expresando su condolent y agradeciendo los buenos momento: “D.E.P Siempre haciendo reir a tus seguidores, seras eterna”, “Gracias por tan gratos momentos de Diversión que nos dió” y “Gracias por tantas carcajadas que me sacaste aun cuando no tenia un buen dia”, fueron algunos de los comentarios.