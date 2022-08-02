Muere el Hulk de Brasil, el hombre que se inyectó aceite en los bíceps.

Este martes 2 de agosto se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Valdir Segato, mejor conocido como el 'Hulk de Brasil', quien falleció a los 55 años. El fisicoculturista se hizo famoso en redes sociales por usar synthol para aumentar el tamaño de sus músculos.

El 'Hulk de Brasil' murió el mismo día de su cumpleaños y de acuerdo con versiones de sus familiares, el hombre se sintió indispuesto durante la mañana de su onomástico, por lo que fue trasladado a un hospital donde se agravó su estado de salud y murió.

A lo largo de su vida se inyectó grandes dosis de synthol para aumentar el tamaño de sus músculos, principalmente sus pectorales y bíceps, los cuales llegaron a medir hasta 23 pulgadas. Valdir Segato fue advertido por especialista sobre el riesgo que corría al inyectarse esta sustancia para aumentar su musculatura.

Durante una entrevista concedida a la BBC, el 'Hulk de Brasil' reveló que decidió inyectarse esta sustancia debido a que, a pesar de entrenar todos los días en el gimnasio, no lograba los mismos resultados que el resto de sus compañeros.

El hombre declaró en aquella ocasión que se sentía sumamente flaco y quería ser como sus compañeros, así mismo, reveló que decidió entrenar y mejorar su cuerpo para abandonar su adicción a las drogas.

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Segato también declaró a Daily Mail que su mayor inspiración fue el famoso actor Arnold Schwarzenegger y el personaje de ficción Hulk. “Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He duplicado mis bíceps, pero todavía quiero ser más grande”.

En alguna ocasión fue advertido de que si continuaba inyectándose los músculos podría sufrir la amputación de sus extremidades, sufrir desfiguración facial o daños en su sistema nervioso, pero jamás hizo caso.

¿Qué es el synthol? El synthol es una mezcla de aceite, lidocaína y alcohol, bencílico, que combinados permiten el aumento inmediato del volumen debido a que funcionan como un implante corporal. Sin embargo, su uso aumenta el riesgo de infecciones, fibrosis muscular, tumores, problemas cerebrales y musculares.

¿Cómo murió?

Aunque se desconocen las causas de su muerte, sus familiares señalaron que el día de su muerte llegó arrastrándose hasta la puerta de su madre, tocó, pidió ayuda porque no podía respirar y se sentía mal.

“Eran como las 6 de la mañana, más o menos. Llegó arrastrándose por la casa trasera y llegó al frente. Luego tocó la ventana de mi madre, tocó, tocó, luego ella se despertó y dijo: ‘Ayúdame, ayúdame porque me estoy muriendo”, declaró Moisés da Conceição da Silva, primo del fallecido, al medio ‘Globo News’de Brasil.