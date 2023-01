Muere querida influencer a los 20 años: “Gracias por todo”.

La influencer sevillana de 20 años, Elena Huelva, que se dio a conocer por compartir su lucha contra el cáncer murió en este inicio de 2023, pero dejando claro que ella había ganado la batalla.

¿Qué tipo de cáncer tenía Elena Huelva?

Elena Huelva fue diagnosticada a los 16 años con sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos y era conocida porque narraba todo su proceso en redes sociales, desde las quimioterapias hasta sus largas estancias en el hospital.

Además de las buenas noticias, Elena compartía los diagnósticos, siempre con una sonrisa y siendo fiel a su lema: “mis ganas, ganan”, que la caracterizaba.

Su lucha fue tan visible e importante que logró abrir distintas puertas en pro de la investigación contra el cáncer, motivó a otros pacientes y publicó un libro “Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente”.

El cáncer no logró frenarla y disfrutó de conciertos de Aitana y Manuel Carrasco.

¿Cómo enfrentó la muerte Elena Huelva?

El pasado 3 de diciembre, Elena Huelva compartió un video en su perfil de Instagram comunicando que las cosas no estaban bien para ella, pues además del cáncer que enfrentaba, le habían encontrado una enfermedad en la tráquea.

“Quería dejar este video por aquí, porque al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado”, escribió.

Así mismo, el 31 de diciembre, la influencer publicó en sus redes: “A pesar de que este mes me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona, me quedo con un 2022 bonito... 2023 ojalá me sorprendas”.

Y finalmente, la mañana del 3 de enero de 2023 escribió:

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada”.

Mientras que sus padres enviaron un mensaje muy emotivo que anunciaba la partida de su hija con gran cariño y agradecimiento hacia los seguidores.

“Desde esta mañana, Elena Huelva baila y nos mira desde su estrella. Gracias por todo”.