Muere trágicamente el actor Mike Heslin, ¿qué le pasó?

El mundo del entretenimiento se ha vuelto a vestir de luto tras la repentina muerte del joven actor Mike Heslin, quien partió de este mundo a los 30 años de edad. La noticia fue confirmada por su esposo Nicola James Wilson.

¿Qué se sabe sobre su muerte? La noticia sobre la muerte de Mike Heslin fue dada a conocer la noche de ayer 5 de julio, por su esposo Nicola James Wilson, mejor conocido en redes sociales como Scotty Dynamo.

Fernando no quiere salir de casa de su papá porque no le falta nada [VIDEO] Fernando revela que la mamá de sus hijos quiere que la lleve a vivir a otro lado, pero ella no entiende que en casa de su padre no les falta nada.

De acuerdo con Wilson, MIke Heslin falleció a causa de un infarto fulminante, lo que dejó perplejos a familiares, amigos y fans del actor, quienes todavía no pueden creer lo sucedido.

Te puede interesar: Muere popular influencer a los 23 años de edad tras caer de un balcón

Los primeros informes revelaron que Mike Heslin murió el pasado 2 de julio luego de que estuviera internado en un hospital. Sin embargo, la noticia de su muerte fue confirmada hasta la noche del 5 de julio.

¿Cómo despidió Nicola James Wilson a Mike Helsin?

A través de una publicación en Instagram, Nicola James Wilson despidió a su esposo con un desgarrador mensaje.

“El 2 de julio, mi marido, mejor amigo y alma gemela, Mike Helsin, falleció de un inesperado evento cardíaco después de una larga batalla en el hospital. Michael era joven, estaba en perfecta salud, y los médicos no tienen explicación para lo que pasó”.

“Él era la primera persona a la que todo el mundo llamaría para compartir buenas noticias, y era la persona perfecta para llamar si necesitaban un hombro en el que apoyarse o el mejor consejo”, agregó.

Te puede interesar: Así detuvieron al presunto feminicida de la mamá del influencer Derek Trejo

Wilson se mostró devastado y dijo no entender la muerte de su esposo. “Regularmente compartíamos nuestros nombres favoritos para nuestros futuros hijos... Siempre me dijiste que sentías que estabas destinado a ser padre, y no podía estar más de acuerdo. Serías el padre más perfecto del mundo. Si alguna vez me convierto en padre, voy a ponerle tu nombre a mi hijo y espero poder criarlo para que se convierta en al menos la mitad de hombre que tú eras”.

Por último, reveló que los órganos de Mike Helsin serán donados: “Michael, conocerte fue lo mejor que me ha pasado nunca. Tú eres mi mundo. Eres todo para mí. Cuando te sentí tomar tu último aliento, mi corazón se rompió en un millón de pedazos. Si tuviera el poder de cambiar de lugar contigo, lo haría en un instante. Pero lo tomaré día a día como siempre me dijiste, y viviré cada día en tu honor. Estamos a 3 semanas de tu cumpleaños y faltan 4 meses para nuestro primer aniversario de bodas, pero sé que estás en un lugar mejor y que el cielo ha ganado otro ángel”.

¿Quién fue Mike Helsin?

Mike Helsin murió a los 30 años y siempre será recordado por sus papeles en las series “Lioness”, “The Holiday Proposal Plan”, “Younger” y The Influencers”