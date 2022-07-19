Mujer ahuyenta a un oso, pero el animal regresa y la mata mientras dormía.

En Estados Unidos es común que aparezcan osos y demás animales en los patios y jardines de las casas; sin embargo, un hecho así sucedió recientemente y terminó en desgracia. Una mujer ahuyentó a un oso gris de su campamento, pero no contó con que el animal volvería y le arrancaría la vida mientras dormía.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de julio en el poblado de Ovando y derivaron en la muerte de Leah Davis Lokan, según informes oficiales. La mujer en cuestión se despertó con un oso gris de 417 libras, esto provocó que gritara desesperadamente para pedir ayuda.

Joe y Kim Cole, junto con otros ciclistas corrieron a la tienda de la mujer de la tercera edad para auxiliarla, armados con spray para osos y gritando para intentar ahuyentar al animal que huyó del lugar.

El oso es ahuyentado

Después de ahuyentar al animal, Lokan sacó la comida de su tienda y la llevó a una carpa que se encontraba cerca para evitar que el oso volviera en busca de alimento, así mismo, se armó con una lata de repelente para osos y rechazó pasar la noche en un hotel cercano en compañía de su hermana.

La mujer decidió quedarse en su tienda, pero el oso volvió tras el primer encuentro; cerca de las 4:05 de la madrugada, desafortunadamente poco y nada se pudo hacer al respecto, ya que el oso la atacó ferozmente.

Al llegar a la tienda de la mujer, Joe Cole abrió la cremallera e intentó asustarlo sin éxito alguno, su esposa hizo lo propio con su silbato, pero el oso no desistió y siguió saltando sobre la mujer hasta dejarla sin vida.

“El oso hizo contacto visual con Joe, luego desvió la cabeza cuando se acercaron, giró y se fue”, versa el informe en donde se detalla que la mujer murió de forma instantánea después de que el oso le rompiera el cuello y le cortara la médula espinal.

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