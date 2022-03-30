VIDEO: Rescatan a mujer y perrito arrastrados por un río.

El amor a los animales por parte de algunas personas es tanto que en ocasiones pueden poner en riesgo su vida con tal de salvarlos de cualquier peligro.

Este es el caso de una mujer que fue arrastrada por la corriente de un río junto con su perro, en la ciudad de Los Ángeles.

🇺🇸#EEUU | Después de casi dos horas, los bomberos rescataron a un perro que estaba atrapado en el río Los Ángeles, en el área de Studio City. Durante la operación también se rescató a la dueña de la mascota y a un hombre que saltó al río para ayudar al can. #RochexRB27 pic.twitter.com/Dm9IXK3foe — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) March 29, 2022

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La mujer y su perro fueron arrastrados por la fuerte corriente de un río, ya que este se encontraba desbordado por las recientes lluvias. Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que la dueña y su canino estaban caminando tan cerca del caudal del río.

Así fue el rescate de una mujer y perrito arrastrados por un río.

Las autoridades debieron tener una pronta respuesta para poder actuar de la mejor forma posible, por lo que al lugar de los hechos llegaron los cuerpos de emergencia para poder ayudar a la mujer, su perro y a un valiente que intentaba ayudar, pero que al final terminó siendo auxiliado por los profesionales.

El valiente hombre se arrojó al río para poder sujetar al perrito con la intención de ponerlo en una zona fuera de peligro, su gran acto de nobleza quedó grabado en un video que ya circula en las redes sociales y que se ha vuelto tendencia en las últimas horas.

En otro de los videos que fue publicado en las redes sociales se puede ver al perrito ya rescatado caminando junto a un grupo de bomberos, mientras ellos trabajan en el rescate de su dueña y el hombre que los ayudó.

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Al final, todo tuvo un final feliz, pues gracias a la pronta intervención de los elementos de emergencia, el perrito, su dueña y el valiente que se sumó a las labores de rescate tuvieron un final feliz.